Regionali, Salvini: “Noi puntiamo su giovani e lavoratori calabresi, non su migliaia di immigrati da sfruttare”

"Avevo promesso che sarei andato a Riace quando ci sarebbe stato un altro sindaco e così sarà. Questa visita è un messaggio per tutta la Calabria: noi, a differenza di altri, manteniamo la parola". Lo afferma Matteo Salvini in una dichiarazione diffusa dalla Lega Calabria. Salvini sarà a Riace il 17 gennaio a mezzogiorno nell'ambito della visita nel corso della quale tocchera' varie localita' della regione. "Noi lavoriamo per una Calabria - aggiunge Salvini - che punti sui giovani e sui lavoratori calabresi, non su migliaia di immigrati da sfruttare".

Dettagli Creato Mercoledì, 15 Gennaio 2020 18:35