Morra: "Candidatura di Aiello per M5S inaccettabile"

"Non possiamo, soprattutto come movimento 5 stelle, accettare una candidatura di questo tipo perche' sembrerebbe essere un messaggio di un certo tipo": lo ha detto il presidente della commissione antimafia Nicola Morra commentando con la stampa italiana, a margine di una visita della commissione in Usa, la candidatura a governatore della Calabria di Luigi Aiello per il movimento 5 stelle, cui appartiene lo stesso Morra. Quest'ultimo ha criticato Aiello per non aver rivelato una parentela con un boss mafioso.

