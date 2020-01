Pd, Tajani: "Proposta Zingaretti cambia nome ma non sostanza"

"Mi sembra che hanno sempre cambiato nome ma sono rimasti sempre gli stessi". Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine di un'iniziativa politica, con riferimento alla proposta lanciata oggi dal segretario Pd, Zingaretti. "Era il Pci, poi Pds, Pd. Cambiano ma - ha aggiunto Tajani - poi non cambia la sostanza. Rimangono un partito di sinistra, assistenzialista. Io credo che il Pd lo cambieranno gli elettori, per come vanno le cose non credo che avra' un risultato lusinghiero ne' in Calabria ne' in Emilia Romagna".

