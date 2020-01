"Oggi Salvini è in Calabria per sostenere la lista della Lega e la coalizione di centrodestra. Salvini viene qui con il bagaglio della "bestia", con il suo messaggio intriso di egoismi, di esclusione, di chiusura alle sofferenze del mondo. Quello che non sa Salvini, ossessionato dalla sua narrazione che ha l'unico obiettivo la conquista del governo nazionale da cui lui stesso è scappato in estate per non assumersi le sue responsabilità, è che la Calabria è sempre stata, invece, terra di accoglienza, di inclusione, di solidarietà. La Calabria è la terra delle esperienze di Riace, di Acquaformosa e di centinaia di comuni che hanno trovato nuova vita nella solidarietà con gli ultimi del pianeta. I calabresi conoscono bene Salvini, sin dai tempi in cui il suo messaggio razzista era rivolto contro il Sud tanto da evocare eruzioni e terremoti che lo annientassero. La lista Democratici e Progressisti rappresenta i valori che hanno reso unica la Calabria e ammirati in tutto il mondo. Rassegnati, caro Salvini: in Calabria la tua "bestia" resterà al guinzaglio". Lo scrive, in una nota, Luigi Guglielmelli, candidato alle elezioni regionali con la lista Democratici e Progressisti.

Dettagli Creato Venerdì, 10 Gennaio 2020 17:53