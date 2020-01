Regionali, Bevilacqua (M5S): “Cinquestelle garanzia contro affarismo e malaffare”

«Questa campagna elettorale difficile e velocissima vede gli altri schieramenti politici - dopo beghe e veti - ricompattati per convenienza. Il Movimento 5 Stelle e la sua lista civica "Calabria Civica" candidano solo volti sconosciuti alle procure, cittadini che vogliono rappresentare le istanze di quanti non si riconoscono nella politica dell'affarismo e del malaffare». Lo afferma, in una nota, Rosa Bevilacqua, candidato del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Nord (Cosenza e provincia) al Consiglio regionale.

«L'ultima inchiesta del procuratore Gratteri "Rinascita Scott" e le sue parole di sfida e di incoraggiamento alla parte sana della Calabria spronano tutti noi a darsi da fare per salvare questa Terra tanto bella e tanto martoriata dalla corruzione e dalla disonestà».

Rosa Bevilacqua, da molti anni attivista sul territorio di Cosenza, chiede a tutti i calabresi di votare secondo coscienza e con coraggio. «Se vogliamo riprenderci la Calabria e farla prosperare, la politica deve essere fatta da gente perbene».