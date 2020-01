Regionali, Santelli: “Chiederò patto con la stampa per evidenziare le bellezze della Calabria”

"La priorita' per la Calabria e' ritornare alla normalita'". Lo ha detto Jole Santelli, candidata alla presidenza della regione per il centrodestra, nel corso della presentazione, a Catanzaro, dei candidati della lista della Casa delle Liberta'. "Non ho mai creduto - ha aggiunto Santelli - nei programmi dei 100 giorni, il problema e' lavorare dal primo giorno per recuperare una normalita' in questa terra. In tutti i settori dobbiamo far capire, fuori dalla Calabria ma anche a noi calabresi, che siamo molto meglio di quello che loro pensano e molto meglio di quanto noi stessi pensiamo. Possiamo dare molto di piu', tutti i filoni della Calabria devono lavorare su questo: una cosa che chiedero' subito - ha proseguito la candidata alla presidenza della Regione per il centrodestra - e' un patto con la stampa, cerchiamo tutti insieme di far vedere le tante cose belle di questa terra. Se faccio male trattatemi malissimo, ma cerchiamo di essere in buona fede tutti e cerchiamo di comprenderci". (AGI)

Dettagli Creato Giovedì, 09 Gennaio 2020 17:49