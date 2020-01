Ascani (Pd): “Sindaco Riace si dimetta”‎

"E' di una gravita' assoluta il comportamento del sindaco leghista di Riace Antonio Trifoli. In modo del tutto illegale e non preoccupandosi minimamente delle conseguenze, ha pubblicato una mail con i dati sensibili di Jasmine Cristallo coordinatrice delle sardine in Calabria, esponendola cosi' a una gogna vergognosa". Lo afferma su fb la viceministra all'Istruzione, Anna Ascani del Pd. "Il suo indirizzo di casa, la sua email, il suo numero di telefono sono diventati di dominio pubblico. E non e' una 'leggerezza', dietro la quale adesso il sindaco cerca di nascondersi. Ma e' una vera e propria 'rappresaglia' contro una donna che ha come unica colpa quella di impegnarsi in politica, riempiendo le piazze contro odio e intolleranza. Che poi sia il sindaco in persona (peraltro 'ineleggibile', come lo ha dichiarato il Tribunale di Locri), ovvero un pubblico ufficiale, ad aver compiuto questo gesto meschino, diffondendo un atto dell'Ente, dimostra in modo inequivocabile quanto quest'uomo sia inadeguato all'incarico istituzionale che ricopre. Si dimetta subito!", prosegue Ascani, per la quale "ha fatto bene Jasmine Cristallo a presentare denuncia. Comportamenti cosi' gravi non possono rimanere impuniti. Io sono dalla sua parte!".

