Il sottosegretario L’Abbate in Calabria per incontrare produttori e operatori agricoli

«Il sottosegretario alle Politiche agricole, Giuseppe L'Abbate, sarà in Calabria giovedì 9 e venerdì 10 gennaio per incontrare produttori e operatori del settore». Ne dà notizia, in una nota, il deputato M5S Paolo Parentela, della commissione Agricoltura, che precisa: «Alle ore 15 di giovedì 9 gennaio il sottosegretario L'Abbate si recherà con me e Francesco Aiello, candidato governatore per l'alleanza civica del Movimento 5 Stelle, a Reggio Calabria, precisamente a San Gregorio, per visitare il Centro di ricerca per l'agrumicoltura e le colture mediterranee del Crea. A seguire, alle ore 17 andremo tutti insieme al Museo del Bergamotto, dove alle ore 17,30 incontreremo gli operatori del settore. Nella stessa sede alle ore 19 parteciperemo tutti e tre ad un convegno sul bergamotto. Alle 20,30 saremo ancora a Reggio Calabria, al Museo del Cibo, per una degustazione di prodotti a base di bergamotto».

«Venerdì 10 gennaio, invece, accompagnerò – continua il parlamentare del Movimento 5 Stelle – a Limbadi (Vv) il sottosegretario L'Abbate. Lì alle ore 9,30 visiteremo l'azienda "Frantoio Mafrica" e nella stessa sede con il sottosegretario avremo, alle 10,30, un incontro con agronomi e olivicoltori. Nel pomeriggio, alle ore 14,30 L'Abbate ed io incontreremo presso l'azienda Minisci, sita a Cantinella di Corigliano Calabro, gli agronomi e produttori del distretto agricolo della zona». «Anticipo – conclude Parentela – che nel nostro programma elettorale per le Regionali sono contenute le proposte della Federazione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Calabria, con cui proseguiamo il confronto aperto, positivo e propositivo in tema di strategie sull'agricoltura e la forestazione regionale».