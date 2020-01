Edifici scolastici, Bando riduzione inquinamento e aumento sicurezza

Con Decreto dirigenziale n. 16275 del 18/12/2019 è stata approvata la manifestazione di interesse per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di aree in prossimità degli edifici scolastici (zone a traffico limitato).

Si tratta di un avviso aperto a tutti i Comuni calabresi che punta all'attuazione dell'azione 2.4 del Piano regionale dei trasporti (trasporto individuale non motorizzato e zone controllate). La manifestazione di interesse è pubblicata sul Burc del 30.12.2019 ed è consultabile al link https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_bando.cfm?3168).

L'azione mira a realizzare aree pedonalizzate nelle aree limitrofe agli edifici scolastici, con l'obiettivo di migliorare la vivibilità e la fruibilità dei centri urbani. Essa costituisce una estensione a livello di scala di isolato o di quartiere degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, già avviati nell'ambito del programma "scuola sicura". Per i Comuni di maggiori dimensione questa azione, integrata con l'azione sulla city logistics per cui è in atto una manifestazione di interesse di prossima scadenza (consultabile al link https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view_bando.cfm?2998) consente di migliorare in maniera significativa la vivibilità dei centri urbani attraverso la riduzione o l'azzeramento del traffico al fine di abbattere l'inquinamento in prossimità delle scuole e aumentare la sicurezza.

I Comuni potranno presentare istanze (entro il 28 febbraio 2020) per interventi in aree limitrofe ad edifici scolastici già adeguati ai sensi delle norme tecniche delle costruzioni NTC 2008 o NTC 2018 o per gli edifici che saranno adeguati entro il 31 dicembre 2020. Si tratta degli edifici già adeguati o in corso di adeguamento per i quali con questa azione può essere significativamente migliorata l'accessibilità e la vivibilità dell'area esterna.

La manifestazione di interesse deve essere corredata della condivisione della proposta con il Consiglio di istituto della scuola interessata e pertanto è necessario un coinvolgimento significativo dei genitori degli alunni , del corpo docente, del personale amministrativo e del dirigente scolastico. La condivisione costituisce un elemento fondamentale per la riuscita di interventi di questo tipo. Si tratta infatti di interventi che, in qualche caso, modificano significativamente le abitudini giornaliere in quanto provocano un cambiamento nella modalità di accesso e di fruizione del servizio scolastico e degli altri eventuali servizi erogati all'interno dell'edificio scolastico.

Per chiarimenti sui contenuti del bando, oltre che per eventuale supporto nella predisposizione dell'istanza di partecipazione, il Dipartimento Regionale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità ha attivato un servizio di affiancamento per i Comuni, che può essere richiesto via e-mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .