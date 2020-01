L’attrice e produttrice Vicky Catalano ricorda Giovanni Battista Diotaiuti

"Questo 2020 è cominciato con l'uscita di scena del più grande Maestro di Teatro e di vita Giovanni Battista Diotaiuti che molti artisti hanno avuto l'onore di incontrare e di imparare la sua arte. Sono stata una sua allieva e basta questo per sentirmi privilegiata. Con lui c'è stato un legame fortissimo fin dal primo istante. Sono arrivata a Roma dalla Calabria, terra che lui ha sempre amato e dove ha trascorso tanto tempo insegnando e girandola in lungo e largo, in particolare Reggio Calabria. Ero una ragazzina, entrata in accademia con un grande sogno e lui mi ha fatto odiare quel sogno e poi amarlo ancora e ancora odiarlo e poi amarlo così tanto da non poter far altro. Mi ha consigliato e incoraggiato, supportato e confortato a volte con quell'ironia che solo lui aveva. Mi ha insegnato il valore dell'arte e il rispetto. È stato per me un grande maestro di vita. Mi chiamava "diva" e a volte mi insultava fino a farmi piangere ed andare via dal palco, mi metteva sempre a dura prova, per poi guardarmi in scena con occhi orgogliosi Lo ricorderò sempre nei testi meravigliosi che mi assegnava: una giornata particolare di Ettore Scola, la regina Elisabetta in Maria Stuarda di Shiller, le smanie per la villeggiatura di Carlo Goldoni che lui amava tanto, lo stupro di Franca Rame, the e simpatia di Arthur Miller e tanti altri. Ha condiviso il palco con i più grandi della nostra arte. Giovanni Battista Diotaiuti sei stato il capo-comico di Anna Magnani, amico di Orazio Costa, Salvo Randone, Anna Proclemer, Lee Strasber e tanti altri. Quella scaletta che portava nel mondo del teatro era magica, lo rendevi magico con il tuo amore per l'arte e ancora oggi scendendo quelle scale in accademia vive quella magia e sono sicura che vivrà per sempre. Con lui va via una parte di storia dal valore inestimabile e incolmabile. Il teatro e l'arte perdono Il Maestro. Lo scrive in una nota l'attrice e produttrice Vicky Catalano.

Dettagli Creato Martedì, 07 Gennaio 2020 18:15