Augliera (M5S): "Centoquindici milioni e 831mila euro per la Calabria dal Governo M5S"

«Centoquindici milioni e 831mila euro è la cifra che il governo a trazione 5 Stelle ha assegnato alla Calabria con il piano Proteggi Italia di contrasto del dissesto idrogeologico. A questa somma verranno aggiunti ulteriori fondi da ripartire in base al Decreto fiscale». Lo ricorda, in una nota, Domenico Augliera, candidato M5S al Consiglio regionale della Calabria. «Questo provvedimento - spiega Augliera - permetterà di mettere in sicurezza persone, beni ed infrastrutture, di salvaguardare paesaggio ed ambiente, di valorizzare le risorse del territorio, di rimettere in moto l'edilizia ed altri indotti come quello turistico e culturale. Il provvedimento è fondamentale soprattutto per la nostra Città metropolitana e la Calabria, tanto belle quanto a rischio idrogeologico e svilite a livello urbanistico ed edilizio. Come attivisti del Movimento Cinque Stelle siamo spesso intervenuti sul territorio, in particolare rilevando la pericolosa erosione costiera a Bocale e nel resto del litorale ionico reggino». «Ci siamo sempre battuti - prosegue Augliera - per salvaguardare la bellezza e ricchezza del territorio. In linea con il Proteggi Italia, nel programma elettorale per le Regionali calabresi, scritto insieme al candidato governatore Francesco Aiello e con i contributi dei portavoce e degli attivisti, il Movimento 5 Stelle affronta le emergenze relative alle bonifiche, alla depurazione e alla riduzione del rischio idrogeologico. Il nostro programma elettorale prevede la riorganizzazione del ciclo dei rifiuti per l'effettivo riuso e riciclo, la revisione delle procedure per la realizzazione degli impianti di smaltimento e in primo luogo l'ascolto delle popolazioni, con tutela piena delle aree protette e/o a vocazione agricola, turistica e culturale. Inoltre nello stesso programma abbiamo espressamente previsto la cessazione del rapporto della Regione con Sorical e la creazione del servizio idrico integrato interamente pubblico, con la risoluzione del gravissimo problema delle tariffe illegittime a lungo applicate a danno dei Comuni, per un totale di 150 milioni di fatturazione oltre quanto dovuto». «Dunque - conclude Augliera - chiediamo la fiducia degli elettori sia per quanto fatto in questi anni in termini di denuncia, analisi e proposta, sia per lavorare in Consiglio regionale con l'aiuto, a Roma, dei parlamentari del Movimento Cinque Stelle, con l'obiettivo di far contare di più Reggio Calabria, il suo comprensorio metropolitano e l'intera regione».

Dettagli Creato Martedì, 07 Gennaio 2020 09:46