Il nuovo Consiglio Direttivo 2020/2022 di AICA Calabria

Il 4 gennaio 2020 si sono rinnovate le cariche sociali della Sezione Territoriale AICA Calabria; una Sezione Territoriale che ha, come finalità principali, la rappresentanza locale di AICA, lo sviluppo di iniziative culturali, la promozione dell'associazionismo a livello locale dal 2016. La partecipazione alla Sezione Territoriale offre quindi ai Soci la possibilità di collaborare e partecipare alle attività, eventi e gruppi di lavoro, proponendo e supportando iniziative dedicate al territorio.

Da oltre mezzo secolo AICA, sostiene il Presidente della Sezione Territoriale dott. Renato Marafioti, rappresenta l'associazione in cui liberi professionisti, dirigenti scolastici, docenti, supervisori e responsabili ECDL, animatori digitali, studenti, enti pubblici e privati si confrontano sul sapere, il lavoro e le prospettive della società sui temi del digitale. I soci sono professionisti, specialisti, cultori del settore che, grazie alla loro competenza qualificata, svolgono un'attività fondata sull'applicazione e l'uso delle tecnologie digitali. La costruzione della società digitale è requisito essenziale per il progresso della collettività.

Nata con un gruppo di circa 25 soci nel dicembre 2016 per volontà e disponibilità del Presidente Marafioti e del Segretario Eleonora Caracciolo della Sezione, la Sezione territoriale Aica Calabria vanta un organico di 95 soci alla conclusione del triennio 2016-2019. Oggi si prepara ad una serie di eventi per il triennio 2020-2022 con un nuovo Consiglio Direttivo: riconfermati, dall'Assemblea ordinaria dei soci con votazione a scrutinio segreto, gli incarichi del Presidente Renato Marafioti e del segretario Eleonora Caracciolo, eletti i consiglieri Borgese Manuela, Chirico Gianluca, Dattola Antonio, Gallo Vitaliano, Proietto Francesco. I Consiglieri eletti rimarranno in carica per la durata del mandato dell'attuale Consiglio Direttivo con l'intento di continuare a collaborare attivamente tutti insieme, al fine di sostenere sempre i progetti, le iniziative e le finalità di AICA nazionale. Alla conclusione dei lavori i convenuti si sono intrattenuti piacevolmente alla prima cena sociale organizzata dalla Sezione Territoriale. Grande soddisfazione da parte di tutti gli intervenuti.

