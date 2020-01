L'appello del Laboratorio Riformista a Calvino per il risanamento del bilancio regionale

Laboratorio Riformista Calabrese parteciperà alla manifestazione organizzata a Cosenza per giorno 8 gennaio presso il Supercinema Modernissimo, in Corso Mazzini 48, che vedrà la partecipazione del candidato alla presidenza della Regione Calabria Pippo Callipo e del segretario del PD Nicola Zingaretti.

In vista della manifestazione, Laboratorio Riformista lancia un appello al Presidente Callipo e al segretario Zingaretti perché la proposta programmatica della coalizione di centrosinistra affronti in maniera sistematica il risanamento del bilancio regionale, presupposto essenziale per la realizzazione di qualunque politica riformista.



E l'appello non può che partire da Cosenza, ultimo esempio, dopo quello di Reggio, di città calabrese condotta al dissesto da quelle stesse forze politiche che oggi si candidano a governare la Calabria sotto la guida del vice sindaco della città Bruzia, protagonista indiscussa dell'amministrazione cittadina e dei suoi pessimi risultati.

L'appello di Laboratorio riformista sarà affidato al candidato a presidente Pippo Callipo ed al commissario provinciale del PD cosentino, Marco Miccoli.