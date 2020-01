Santelli: “A Cassano ho visto squadra vera”‎

"Stasera, in piazza a Cassano ho visto una squadra vera, con Giuseppe Peda', Fulvia Caligiuri e i tanti amici che hanno partecipato. Abbiamo intonato insieme in piazza 'La Calabria ha diritto al futuro' e noi dobbiamo essere i primi a crederci davvero e fino in fondo. Sibari e Cassano sono simboli di una terra che racconta la storia del mondo occidentale. Abbiamo un porto, i laghi, un'area archeologica d'inestimabile valore per l'intera Italia e su questo c'e' una sfida insieme allo Stato con la nuova sovrintendenza autonoma di Sibari". "Gli scavi devono essere un grande attrattore di ricerca, turismo, sviluppo e occupazione per l'indotto". Lo afferma, secondo quanto riferisce un comunicato, Jole Santelli, candidata del centrodestra alla presidenza della Regione.

Dettagli Creato Venerdì, 03 Gennaio 2020 20:57