Saldi, Confcommercio: "Per 59% calabresi sono molto importanti"

Parte, anche in Calabria, la corsa dei saldi, alla conquista di capi d'abbigliamento e tanto altro a prezzo scontato. Dal 4 gennaio in tanti si metteranno a caccia delle migliori occasioni d'acquisto. Secondo le stime del Centro Studi di Confcommercio Calabria il 59% dei consumatori intervistati dall'associazione considera "molto importante" il periodo degli sconti (per il 41% sono invece poco importanti). Al centro dell'interesse si confermano i capi di abbigliamento, le scarpe e gli accessori, mentre minore attenzione e' riservata ad articoli sportivi e prodotti di pelletteria. "Saranno saldi, in termini di spesa - afferma Klaus Algieri, presidente di Confcommercio Calabria - in linea con quelli dello scorso anno. I saldi saranno importanti anche per le vie e i centri dei comuni calabresi che grazie ai negozi di vicinato, avranno l'opportunita' per rianimarsi. Il 2020 sara' un anno all'insegna della sostenibilita' degli acquisti".

