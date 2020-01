De Marco (Uil Fpl Cosenza): “Finalmente sbloccate le progressioni orizzontali ma in ‘zona Cesarini’”‎

"Con la pubblicazione deliberazione n. 1251 del 30 dicembre 2019 a firma del Direttore delle Risorse Umane dell'ASP di Cosenza, Dott. Remigio Magnelli, si chiude finalmente una vertenza che per lunghi anni ha visto contrapposti le Organizzazioni Sindacali e l'Amministrazione dell'Azienda Sanitaria.

Le Organizzazioni Sindacali spingevano il confronto legittimati dalle nuove norme che finalmente sbloccavano i sistemi premianti a favore dei lavoratori, in particolari l'istituto delle Progressioni Economiche Orizzontali.

Tali fondi, bloccati prima dalla famigerata legge Brunetta ed a seguire dalla pessima gestione dei vari Dirigenti Generali, ne avevano istituito un sistema illegittimo di permeabilità, il quale consentiva all'Azienda di remunerare i lavoratori, in regime di pronta reperibilità e straordinario, utilizzando le risorse dei fondi del comparto per coprire in questo modo le carenze di organico con le risorse dei lavoratori.Grazie a questo escamotage, si chiudevano i bilanci in attivo ei Direttori venivano premiati per aver raggiunto l'obbiettivo della parità di bilancio a consuntivo.

Smontare questo sistema non era facile e per lunghi anni lo scontro è stato aspro.Il sindacato è ricorso a tutti gli strumenti vertenziali per ottenere a giusta ragione lo sblocco delle risorse, fino ad arrivare al Giudice di Lavoro dove la UIL FPL ha in itinere una causa contro l'ASP di Cosenzaavverso tale pratica e per il recupero delle somme.

Oltre alla caparbietà del sindacato, dobbiamo dare atto al Direttore delle Risorse Umane che ha condiviso il percorso sottoscrivendo l'atto finale che ci permette di esprimere soddisfazione per il risultato ottenuto.Riteniamo di poter dire, senza tema di smentite, che questo è il migliore accordo possibile, il quale permette di ripartire con i sistemi premianti che non si fermano a questo primorisultato, ma proseguono con il successivo accordo per il 2020 che ci consentirà di attribuire la fascia al restante personale.

Dobbiamo infine evidenziare che la RSU ha saputo svolgere con intelligenza il proprio ruolo mantenendo la barra dritta e senza tentennamenti, arrivando all'obbiettivo programmato in fase di accordi per la costituzione degli organismi.

Ora si guarda avanti sul percorso che difficilmente potrà essere fermato, che ci permetterà di applicare tutti i nuovi istituti contrattuali". Lo scrive in una nota il segretario generale Uil Fpl Cosenza, Susanna De Marco.