Regionali, Campana (Verdi): "Niente lista, ma sosterremo Callipo"

"E' un momento delicato per la nostra terra. La Calabria ha bisogno di segnali chiari e forti sul fronte della legalita', dell'etica, del lavoro, della difesa ai cambiamenti climatici. Il nostro partito ha accolto il messaggio della societa' calabrese venuto da Vibo Valentia nel giorno della vigilia di Natale. Abbiamo tentato di fare una selezione della classe dirigente, senza fare calcoli e strategie per andare ad occupare poltrone, senza pensare a "portatori di voti"; semplici cittadini convinti di lavorare per dare nuovo impulso a questa terra. Ci siamo impegnati per provare a cambiare, iniziando da noi stessi. Abbiamo aperto un dialogo con gli iscritti, con i simpatizzanti. Il primo ad esserne messo in discussione sono stato io; gia' consigliere comunale nel 2006".

Lo afferma, in una nota, Giuseppe Campana, commissario dei Verdi della Calabria. "Siamo convinti - aggiunge - che per cambiare le cose, dobbiamo prima cambiare noi stessi. Tutti vogliamo il cambiamento, ma quando si tratta di agire per ottenerlo, siamo bravi a delegare. Da commissario avrei potuto allestire una lista a mia immagine e somiglianza, oppure avrei potuto 'prendere accordi'. Abbiamo scelto la forza del dialogo, la forza della condivisione, dello stare insieme, convinti che la Politica e' terreno da arare, con il dialogo, con la discussione. Abbiamo messo assieme tutte le forze dei calabresi onesti. Siamo arrivati ad un passo dalla storica raccolta firme per presentare la lista. Non siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo per pochissimo. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato, giorno e notte. Tutti quelli che hanno dato una mano. Ringrazio anche tutti quelli che hanno lavorato contro. Ripartiamo da questo, dalla forza che abbiamo avuto nel tenere la barra dritta. L'anno che verra' aprira' nuovi scenari, l'onda verde che sta attraversando l'Europa, aprira' a chi percepisce la politica come bene comune e spazzera' via chi ha come unico obbiettivo interessi personali. Non abbiamo raggiunto l'obiettivo ma abbiamo lottato". "Continueremo a sostenere - dice ancora Campana - Pippo Callipo. Abbiamo fornito al candidato presidente '12 punti per cambiare la Calabria' ed alcuni di questi sono stati inseriti nel suo programma. Abbiamo avuto modo di confrontarci ed il candidato alla presidenza ci e' sembrato molto interessato ai temi che riguardano l'ambiente, i cambiamenti climatici, il dissesto idrogeologico, il consumo del suolo. Tutto cio' fa ben sperare. Il mio mandato continuera' fino all'elezione del nuovo esecutivo regionale. Ringrazio i dirigenti nazionali di Europa Verde per il sostegno. Buon anno".