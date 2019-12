Regionali, Gasparri: "In Calabria centrodestra vincente e Movimento 5 Stelle scomparirà"

"In Calabria, viste le formazioni in campo, e' facile prevedere una larghissima vittoria del centrodestra e della nostra candidata Jole Santelli. Scrivano questi numeri i signori della sinistra: il centrodestra vincera' con circa 20 punti di percentuale di vantaggio". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI) che si rivolge poi a Luigi Di Maio: "i grillini registreranno una debacle senza precedenti e dimostreranno la loro inutilita' in una regione del sud dove hanno preso tanti voti grazie alle bugie che hanno detto. Quel popolo che hanno tradito li affondera' definitivamente con una percentuale ridicola". "In Emilia-Romagna - prosegue - ce la giocheremo. Siamo in grado di vincere, lo dimostra il fatto che Bonaccini nasconda il simbolo del suo partito, il Pd, del quale giustamente si vergogna, e parli di lotta al "nazifascismo" come se fossimo nel '45. Senza dimenticare che dopo le violenze degli occupanti, quelle dei compagni che seminarono morte in Emilia-Romagna furono altrettanto gravi. Si parli del presente, non della storia su cui le condanne le abbiamo emesse tutti, senza ambiguita'".

Dettagli Creato Domenica, 29 Dicembre 2019 17:47