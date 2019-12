Regionali, il Pd: "Da Censore atto di generosità"

"Ringraziamo Bruno Censore per il gesto di grande generosità compiuto con la rinuncia alla candidatura nella lista del Partito Democratico. È un atto che interpreta pienamente la linea di rinnovamento e di cambiamento che stiamo tracciando, che aderisce pienamente alla richiesta di anteporre la Calabria, l'interesse generale a quello del singolo". Lo dichiarano il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano e il responsabile Mezzogiorno della segreteria nazionale Nicola Oddati. "In futuro non mancheranno occasioni per valorizzare la sua esperienza di dirigente di partito", concludono.

