Bruno Bossio (Pd): "Manfredi all'Università, scelta qualificante per il Sud"

"Finalmente una buona notizia da questo Governo. La nomina a Ministro dell'Università e della Ricerca di Gaetano Manfredi non solo è motivo di orgoglio per il sud, ma è la chiara espressione dell'affermazione di un meridionalismo moderno e avanzato." Così la parlamentare dem Enza Bruno Bossio "La figura insigne del Rettore dell'Università Federico II -prosegue- ci fa ben sperare in un futuro migliore per un settore così delicato e trainante. Conclude la deputata Bruno Bossio: "E' stato lui, inoltre, a tagliare il nastro della Ios Developer Academy, la prima scuola europea per sviluppatori di app. Con uno sguardo rivolto allo sviluppo digitale e un curriculum profondamente qualificato e di prestigio internazionale, non rimane che congratularsi per questa scelta opportuna e augurare buon lavoro al neo Ministro".

Creato Sabato, 28 Dicembre 2019