Commissario per la Bonifica di Crotone, Cassano e Cerchiara, Costa: "Valutiamo nomina Vadalà"

"Per me Vadala' e' una grande risorsa, e lo e' anche per il Paese Italia, e noi stiamo verificando la possibilita' tecnica della nomina, perche' e' gia' Commissario per le bonifiche in nome e per conto dell'Italia rispetto all'Unione europea, visto che stiamo uscendo dall'infrazione europea sulle bonifiche e quindi stiamo verificando se ci sia compatibilita' amministrativa con questo ulteriore incarico di un sito di interesse nazionale". Lo ha detto oggi, a Camigliatello Silano (Cosenza), il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, in riferimento alla possibile nomina del Generale dei Carabinieri Giuseppe Vadala' a Commissario per la Bonifica di Crotone, Cassano e Cerchiara. "Si tratta di una verifica giuridica, non collegata alla persona ma alla conciliabilita' della norma - ha detto Costa - e dove fosse possibile ne sarei lieto, o individueremo un'altra persona, d'accordo con il territorio. In parallelo, sto rinegoziando il Piano operativo di bonifica, il famoso Pob 2 - ha detto ancora il ministro - perche' a mio parere si puo' fare qualcosa di piu' e di meglio per il territorio". (AGI)

Dettagli Creato Venerdì, 27 Dicembre 2019 18:57