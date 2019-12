Sposato (Cgil): “Ora segnali chiari su etica, lavoro e legalità”

"E' un momento delicato per il regionalismo calabrese. La Calabria ha bisogno di segnali chiari e forti sul terreno della legalita', dell'etica, del lavoro". E' quanto afferma, in una dichiarazione, Angelo Sposato, segretario generale della Cgil calabrese. "Tutti i partiti - prosegue Sposato - dovrebbero cogliere il messaggio della societa' calabrese venuto da Vibo Valentia il 24 dicembre, anche nella scelta e nella selezione delle classi dirigenti, soprattutto in vista della prossima competizione elettorale. A volte, come affermava Abramo Lincol, e' meglio una onorevole sconfitta che una vergognosa vittoria".

Dettagli Creato Venerdì, 27 Dicembre 2019 11:08