Pippo Callipo il 30 dicembre a Nardodipace (VV)

Al lavoro fino all'ultimo e contatti per comporre le liste alle regionali visto che vuole vagliare i nomi, uno ad uno, personalmente poi gli auguri ai dipendenti e i festeggiamenti in famiglia. Così Pippo Callipo, candidato del centrosinistra per la presidenza delle regionali in Calabria, si prepara alle festività a un mese dalla competizione elettorale che si terrà il 26 gennaio. Callipo, 73 anni, ha due figli, Giacinto e Filippo Maria. Le feste le passerà con la sua famiglia a Pizzo, dove vive. Per gli auguri di fine anno ai calabresi, invece, ha già deciso un appuntamento dal valore simbolico: a quanto si apprende, infatti, il candidato del centrosinistra si recherà, la mattina del 30 dicembre, a Nardodipace (Vibo Valentia), piccolo comune montano dell'entroterra salito in passato alla ribalta delle cronache come il paese più povero d'Italia sulla base di classifiche sul reddito pro capite. A Nardodipace, alla vigilia dell'ultimo dell'anno, Callipo incontrerà sindaco e cittadini.

Dettagli Creato Martedì, 24 Dicembre 2019 13:19