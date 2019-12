Roberto Occhiuto: “Nessun incontro con il centrodestra”

"Mi sto imbarcando per Lamezia dopo aver votato il Bilancio alla Camera per tutta la notte, mentre qualche giornale scrive che avrei incontrato la 'rappresentante della coalizione'. Scrive anche che faro' il coordinatore regionale di Forza Italia (Questo proprio non succedera' mai"". E' quanto scrive sul suo profilo Facebook Roberto Occhiuto, parlamentare, fratello del sindaco di Cosenza, Mario, in merito a indiscrezioni su un possibile riavvicinamento a Forza Italia e al centrodestra, dopo la rottura determinata dalla mancata candidatura del fratello alla presidenza della Giunta regionale calabrese. Mario Occhiuto, nei giorni scorsi, ha manifestato la sua intenzione di correre comunque con proprie liste per la carica di governatore della Calabria.

