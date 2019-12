Regionali in Calabria, Claudio Parente coordinatore lista Cdl

Jole Santelli, candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, ha affidato il coordinamento e la gestione della lista Casa delle Liberta' a Claudio Parente. Nella lista Cdl, e' scritto in una nota, "confluiranno anche i candidati di Officine del Sud, che renderanno ancora piu' competitiva la compagine civica che sara' una delle liste a sostegno della candidatura a Presidente della Regione Calabria dell'on. Santelli. La lista Cdl nasce da esperienze politiche comuni con Forza Italia con la quale e' alleata anche in funzione del ruolo di Claudio Parente, capogruppo di Fi in consiglio regionale".

Dettagli Creato Lunedì, 23 Dicembre 2019 19:47