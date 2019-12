Trasporti, Sposato (Cgil): "Serve aprire vertenza mobilità seria"

"Per collegare la Calabria al Nord occorre fare un giorno di viaggio, come negli anni '70, con costi impossibili. Il capo di Trenitalia dovrebbe spiegare in quale costituzione e' scritto che da Roma a Milano e' previsto un Frecciarossa ogni 20 minuti e per Reggio Calabria due Frecciargento al giorno. Il tema non e' il mercato, ma il diritto alla mobilita' delle persone. Cosi' come occorre mettere i treni regionali in Calabria, dopo i milioni di euro spesi per rifare i binari. Serve aprire una vertenza mobilita' seria, lo faremo". Lo scrive sulla propria pagina Facebook il segretario generale della Cgil calabrese Angelo Sposato.

Dettagli Creato Lunedì, 23 Dicembre 2019 16:02