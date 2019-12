‘Ndrangehta in Piemonte, il governatore Cirio: “Accuse a Rosso sono gravissime”

"La tipologia dell'accusa che ha colpito Roberto Rosso e' abominevole perche' va minare il rapporto che c'e' tra l'elettore e l'eletto". Cosi' il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che stamattina in Consiglio regionale ha parlato dell'ormai ex assessore di Fratelli d'Italia, arrestato venerdi' dalla Guardia di finanza per scambio elettorale politico-mafioso. "In questi giorni sono stato male - ha aggiunto Cirio - perche' da quando mi sono insediato ho cercato di caratterizzare il governo regionale spiegando che le battaglie per la legalita' devono essere un impegno comune di tutti. Stiamo vivendo un momento delicatissimo, questo e' un fatto gravissimo che ha colpito il Piemonte. Lo ribadisco, sono garantista e auguro a Roberto Rosso di dimostrare quanto prima la sua estraneita', ma di fronte ad accuse di questo tipo non si puo' stare in silenzio. Per questo quando ho avuto notizia dell'arresto ho chiesto di predisporre l'immediata revoca dell'assessore. E mi e' bastato vedere qualche immagine per essere convinto di essere nel giusto".

Cirio ha poi spiegato che "il fatto che viene contestato a Rosso riguarda Roberto Rosso candidato, il suo meccanismo di elezione nel Consiglio regionale del Piemonte. Se le accuse saranno confermate Rosso non ha solo fatto un danno a se' stesso, ma ha fatto un danno al concetto di rappresentanza delle istituzioni della democrazia".