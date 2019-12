‘Ndrangheta in Piemonte, Rosso fa scena muta davanti al gip

Si e' avvalso della facolta' di non rispondere Roberto Rosso, arrestato ieri mattina e dimessosi da assessore della Regione Piemonte nell'ambito dell'inchiesta 'Fenice' della guardia di finanza, che ipotizza nei suoi confronti il voto di scambio politico-mafioso. Il politico, espulso da Fratelli d'Italia in seguito al suo coinvolgimento nell'inchiesta, e' comparso oggi pomeriggio davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia nel carcere delle Vallette. "Per una persona come lui, totalmente estranea a realta' di tipo 'ndranghetista, ci vuole tempo - afferma l'avvocato difensore Giorgio Piazzese -. Deve metabolizzare una notevole mole di atti, che non abbiamo ancora avuto il tempo di studiare. Li leggeremo e valuteremo il da farsi".

Dettagli Creato Sabato, 21 Dicembre 2019 17:58