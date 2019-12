“Rinascita-Scott”, Morra: “Inimmaginabile livello di infiltrazione delle cosche”

"Mafia e Stato se non si sparano e' perche' hanno trovato una convivenza. Troppe volte le mafie son silenti. Dovremmo parlarne di piu' e in maniera seria. Sapete perche' l'operazione e' stata condotta prima? Per evitare che 334 sottoposti a misure restrittive e 82 indagati potessero sapere prima dell'operazione. Molto spesso all'interno dello Stato operano soggetti che giocano per l'altra parte. Il livello d'infiltrazione e' oramai inimmaginabile". Lo ha detto Nicola Morra (M5S), presidente della commissione parlamentare antimafia durante la presentazione in Senato del libro della giornalista ed europarlamentare Sabrina Pignedoli e della giornalista Alba Montanari, "Le mafie sulle macerie del muro di Berlino", edito da Diarkos. Il riferimento e' alla maxi-operazione della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro contro la 'ndrangheta.

"Molto spesso, troppo spesso, non si capisce perche' innanzitutto non si vuol capire. Ce lo ha spiegato in maniera efficace Sigmund Freud con il meccanismo della rimozione. Si allontana da se' cio' che per la comprensione razionale genera sofferenza, in quanto implica responsabilita'. E pertanto, ed entro nel merito, in qualche modo siamo tutti, anche se nasciamo a Bozen, Bolzano - avrei potuto dire Aosta, ma ultimamente non posso neanche piu' dirlo -. Siamo tutti in qualche modo coinvolti perche' li' dove vi e' una violazione della legalita' democratica e, soprattutto, dove questa violazione e' avvenuta per intervento di un sodalizio di matrice mafiosa, vi e' una lesione dei diritti del singolo e della comunita' di cui il singolo e' parte", ha concluso Morra. Nella sala Isma del Senato hanno preso la parola anche i magistrati Nino Di Matteo e Luca Tescaroli