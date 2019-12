'Ndrangheta, Meloni: "E' nella politica ma FdI reagisce"

"C'e' un problema serio di permeabilita' della ndrangheta nella politica italiana che non risparmia nessuno, neanche noi". L'ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda sull'arresto dell'assessore di FdI in Piemonte Roberto Rosso in un'inchiesta sulla 'ndrangheta. "Io gli anticorpi ce li ho e si vedono da come reagisce un partito quando lo sa, ma lo devi sapere - ha continuato - A me pare di essere molto chiara. Per me e' un tuffo al cuore sapere che qualcuno usa il simbolo di FdI per fare accordi con quelli che io combatto, atteso che sia vero". E rispondendo a una domanda sulle liste di FdI alle prossime elezioni in Calabria, ha aggiunto: "Ci sto lavorando da diverso tempo. Li' mi sto concentrando sulle persone che conosco da piu' tempo, che penso possano darmi maggiori rassicurazioni ma resta molto difficile".

Dettagli Creato Venerdì, 20 Dicembre 2019 19:39