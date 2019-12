"Rinascita-Scott", Bruno Bossio replica a Brugnano: "Toni inaccettabili, rispetti la divisa che indossa"

"Fa sorridere che un agente di polizia - tal Brugnano - si occupi delle scelte del segretario nazionale del Pd. Per rispetto della divisa che indossa, dovrebbe tenersi alla larga da ogni valutazione politica ed esercitare con onore e terzietà la sua funzione". Ad affermarlo è la parlamentare del Pd, Enza Bruno Bossio, che aggiunge: "Per capire chi fosse, è bastato visitare il suo profilo social e scoprire così che - nell'ordine - è segretario di un sindacato autonomo di polizia, è un sostenitore incallito di Fratelli d'Italia tanto da partecipare a ogni manifestazione della Meloni da Roma a Cosenza, a tempo perso consigliere comunale a San Luca, all'occorrenza tifoso sfegatato di Salvini e - per non farci mancare nulla - convinto assertore della tortura su chi è oggetto di indagini e fermi giudiziari (e niente, il caso Cucchi non ha proprio insegnato nulla). E lui, proprio lui, vorrebbe oggi darci lezioni di morale e di politica. E no! Semmai sono io - da parlamentare e da cittadina, laica e rispettosa di tutti i credi - a chiedere le sue dimissioni dalla polizia, per manifesta e conclamata incompatibilità".

