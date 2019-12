Bruno Bossio attacca Gratteri: “Arresta mezza Calabria? E’ solo show”

"Gratteri arresta metà Calabria! È giustizia? No è solo uno show! Colpire mille per non colpire nessuno. Anzi sì. Colpire la possibilità di Oliverio di ricandidarsi. Il resto finirà in una bolla di sapone come il 90% delle sue indagini! E la 'ndrangheta continuerà a prosperare come ha fatto in questi anni". Lo scrive su facebook Enza Bruno Bossio, rieletta a marzo scorso nella direzione nazionale del Pd e moglie dell'ex vicepresidente Pd della Regione Calabria Nicola Adamo, finito nell'indagine "Rinascita-Scott" e destinatario della misura del divieto di dimora in Calabria. "Leggete - conclude il post - su Il Riformista l'illuminante articolo di Ilario Ammendolia".

