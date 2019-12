Regionali in Calabia, Stumpo: “Forze politiche compongano liste nel rispetto della presenza di genere”

"In vista delle elezione regionali del 26 gennaio, il panorama della competizione sulla presidenza regionale inizia delinearsi, con diversi candidati maschi ed una sola candidata donna. Come consigliera di parità chiedo a tutte le forze politiche di voler, in assenza di una legge regionale sulla rappresentanza di genere, ripetutamente sollecitata, di voler comporre le proprie liste elettorali al rispetto della presenza di genere nella misura del 40% così come indicato dalla norma quadro costituzionale 20/2016, perché si dia ad entrambi i generi la legittima partecipazione alla vita politica della nostra Regione". Lo scrive Tonia Stumpo consigliera regionale di parità.

Dettagli Creato Venerdì, 20 Dicembre 2019 11:27