“Rinascita-Scott”, DemA Calabria: “Occorre rivoluzione culturale, gli arresti non bastano a risolvere il problema”

"Un'operazione come quella condotta nella giornata di ieri, che ha portato all'arresto di oltre 300 persone, se da un lato non può che rallegrare chi da sempre si batte contro le mafie e la corruzione, dall'altro ci regala l'immagine di una Regione sempre più in balìa del malaffare, dei colletti bianchi, dell'economia criminale. Leggendo quanto fatto trapelare dalla Procura e dopo quanto affermato da Gratteri durante la conferenza stampa, dobbiamo prendere atto di essere di fronte ad un sistema totalmente permeato dal malaffare, in cui politica, burocrazia e imprenditoria si saldano in un abbraccio mortale con la ndrangheta. Mortale non solo perché vengono fuori verità finora nascoste su alcuni omicidi di mafia, ma mortale poiché la fitta rete di interessi e di movimenti economici va a totale detrimento della popolazione, dell'economia, del funzionamento sociale e culturale della Calabria. Se dovessero essere confermate le accuse alla base dell'operazione Rinascita-Scott ci troveremmo di fronte ad un sistema in cui amministratori e funzionari garantiscono con il loro operato gli affari delle cosche, in un corporativismo criminale che è una vera sentenza di morte per la Calabria.

"Inutile poi strapparsi le vesti o versare lacrime di coccodrillo quando le classifiche riportano le nostre province come le ultime per qualità della vita, quando i dati sull'emigrazione regionale raggiungono picchi elevati, quando la disoccupazione arriva alle stelle e tutti gli indicatori economici regionali crollano. Sono i risultati di un sistema permeato da illegalità, economia sommersa, appetiti mafiosi e burocrazia malata. È necessaria oggi più che mai una rivoluzione culturale, prima ancora che politica. È necessario che lo stato affermi la sua presenza sempre, non solo in occasione degli arresti. È necessario che questa regione riaffermi la propria integrità morale e civile. È necessario che tutti coloro che ancora credono in un sistema pulito si diano da fare per la rinascita della Calabria". E' quanto si legge in una nota di DemA Calabria.