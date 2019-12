"Come poliziotti e come calabresi siamo orgogliosi e felici che il sistema Stato, che oggi si rispecchia nella figura salda del Procuratore Gratteri e di tanti uomini di magistratura e forze dell'ordine dalla schiena dritta, si faccia spazio con l'autorevolezza che gli deve appartenere". Lo dichiara Giuseppe Brugnano, Segretario Nazionale del Sindacato di Polizia Fsp - la Federazione Sindacale di Polizia, nonché consigliere comunale di minoranza a San Luca del gruppo Klaus Davi sindaco, a margine dell'operazione "Rinascita-Scott".

"Siamo orgogliosi e felici che la Calabria sia 'rivoltata dall'aratro' forte della giustizia e della legalità come la terra fertile che è, per espellere tutti i veleni che ne hanno compromesso sviluppo, libertà e democrazia, per fare spazio alle forze buone e liberare le energie dei tanti che hanno voglia di fare bene e ora possono cominciare a farlo. Dice benissimo il procuratore Gratteri - conclude il Segretario Nazionale Brugnano - quando avverte che noi uomini dello Stato facciamo la nostra parte, poi tocca alla società civile e sana riappropriarsi degli spazi e fare della propria regione ciò che è più giusto per tutti".