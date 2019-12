“Rinascita-Scott”, Adamo: “Nulla a che fare con indagini su criminalità organizzata”

"Non ho esercitato alcun traffico di influenze, né mai 'accettata' alcuna proposta di corresponsione di nessuna somma di denaro. Comunque, tempo al tempo: aria pulita non ha paura dei tuoni". Ad affermarlo, in una breve nota, è lo stesso ex parlamentare ed ex assessore regionale del Pd Nicola Adamo, indagato per traffico di influenze e sottoposto al divieto di dimora in Calabria.

"Sarà la magistratura ad accertare definitivamente i fatti contestati. Intanto, rilevo, però, che proprio sulla base di quanto riportato nella ordinanza, notificatami stamani, si evince – dice Adamo - come la medesima sia completamente disancorata dai fatti esposti e dai quali, per come descritti dalla stessa impostazione accusatoria, emerge la mia totale estraneità. Ciò che ritengo ignominioso e riprovevole è il fatto di essere stato inserito in un contesto di indagini concernenti la criminalità

Adamo, 62 anni, di Cosenza, e' stato consigliere regionale per quattro legislature, ricoprendo anche incarichi assessorili in piu' occasioni e diventando vicepresidente della Giunta regionale nel 2005 con l'allora governatore di centrosinistra Agazio Loiero.