Nominati due nuovi coordinatori regionali all’interno del Polo Digitale Calabria

Si è svolto giorno 18 dicembre 2019il consiglio direttivo del Polo Digitale Calabria, che ha visto votare all'unanimità due nuovi coordinatori Regionali.

Il Polo Digitale Calabria continua a contornarsi di nuove figure professionali come referenti regionali che possano dare il loro contributo alla crescita del Polo Digitale Calabria nei settori di riferimento.

Oggi il consiglio direttivo ha nominato all'unanimità due nuovi coordinatori regionali, quali: Francesco Ruffolo,All Service Cloudsrl, Coordinatore Regionale con delega al Cloud e cybersecurity e Pasquale Mazzei, Next Informatica ed elettronica –Coordinatore Regionale con delega alla progettazione e sviluppo software e APP.

"Stiamo lavorando in modo incessante" spiega il Presidente Emilio De Rango "per dare un volto sempre più delineato al Polo Digitale Calabriache oggi conta già un congruo numero di iscritti, abbiamo ancora tanto da lavorare, ma non nego l'immensa soddisfazione che si prova nel constatare che tanti colleghi condividono a pieno gli obiettivi e i progetti che sono parte integrante de Polo Digitale Calabria, un'associazione di categoria, che nasce come significativo punto di riferimento per le aziende del settore ICT, che vuole suggerire e condividere nuove strategie in grado di aiutare le imprese ad essere più competitive ed innovative nell'era digitale.Il mondo ICT è in continua evoluzione e da vita a nuove figure professionali, fare rete e creare sinergie tra imprese di settore, scuola e mondo delle amministrazioni pubbliche e private non può che consentire un processo di crescita e di inserimento che da ampio spazio ai nuovi professionisti del mondo ICT. Il mio appello è orientato a dare un segnale netto soprattutto ai tanti giovani che voglio intraprendere e perseguire il settore ICT, di avvicinarsi alle associazioni che sono in contatto con il mondo digitalee come tali possono generare opportunità di lavoro ed esperienze formative che sono alla base di un profilo professionale appetibile per le imprese. Auguro ai neo coordinatori buon lavoro e auspico un impegno costante e continuativo nella nostra community."