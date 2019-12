Corecom, si conclude“#I’mNotFake-Come difendersi dalle fake news”

"#I'mNotFake – Come difendersi dalle fake news" è arrivato al suo atto conclusivo. Ieri, 17 dicembre, presso la Sala Consiliare della Provincia si è svolto l'ultimo incontro sulle Fake news, al quale hanno partecipato alcune delle scuole superiori che hanno aderito al progetto, organizzato e promosso dal Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) in collaborazione con l'associazione culturale vibonese "Colorimusicali". Alla giornata conclusiva erano presenti docenti e studenti dell'istituto tecnico industriale, del liceo statale " Capialbi" e dell'Ipsia "De Filippis – Prestia" , grazie all'adesione all'iniziativa da parte dei rispettivi dirigenti scolastici Maria Gramendola, Antonello Scalamadrè e Maria Francesca Durante.

L'apertura dei lavori è stata affidata a Michele Pagano, in rappresentanza di "Colorimusicali" che ha promosso il progetto nel territorio vibonese ed è intervenuto per tracciare le linee guida seguite per la realizzazione dello stesso.

«È doveroso ringraziare i dirigenti scolastici ed i docenti che hanno accolto questo progetto come una grande opportunità – ha detto Pagano – intravedendo in questa iniziativa potenzialità importanti per la formazione e l'educazione dei giovani all'uso del web ed alla corretta informazione»

A porgere i saluti agli studenti, in rappresentanza del Comune, è stata l'assessore all'Istruzione ed alle Politiche sociali, nonché referente regionale delle Consulte studentesche, Franca Falduto che ha ribadito «l'importanza della tematica trattata e la necessità di conoscere bene gli strumenti della comunicazione al fine che gli stessi possano essere utilizzati nel modo migliore per far viaggiare sui propri canali notizie vere che meritano di essere approfondite per contribuire allo sviluppo della capacità critica».

Ad illustrare quanto fatto nei mesi precedenti negli istituti superiori di Vibo Valentia, sono stati i relatori Laura Pugliese (avvocato), Bruno Cutrì (ingegnere informatico) e Maria Laura Barbuto (giornalista) che hanno attuato il progetto sulle Fake news, coinvolgendo oltre 600 studenti e trasferendo loro conoscenze, teoriche e pratiche, per difendersi dalle negatività del web e dalle notizie false e tendenziose, create ad hoc con fine malevolo, per ottenere consenso e manipolare le coscienze, in modo subdolo e pericoloso.

I lavori della sessione plenaria sono stati conclusi con il libero dibattito al quale hanno partecipato gli studenti dei tre istituti vibonesi presenti e con molti dei quali sarà portata avanti una stretta sinergia per il continuo aggiornamento ed il completamento del "manuale di igiene informatica", nel quale sarà reso disponibile il materiale didattico utilizzato durante le lezioni che costituirà riferimento per tutti coloro che desiderano soddisfare le proprie esigenze informative in merito alle fake news.