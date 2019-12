"Rinascita-Scott", Dieni (M5S): "Vinta una battaglia, la guerra continua"

«La maxioperazione giudiziaria che oggi ha portato all'arresto di più di 330 persone in tutta Europa dimostra la forte espansione della 'ndrangheta e il suo immenso potere criminale, ma anche che esiste un sistema-Stato in grado di fermarla». Così la deputata del Movimento 5 stelle Federica Dieni.

«L'indagine – continua la parlamentare – ha permesso di ricostruire anni e anni di attività criminale, perpetrata in giro per l'Italia e il Vecchio continente, e di fare luce sulle connivenze tra la 'ndrangheta e una certa politica».

«Un ringraziamento speciale – conclude Dieni – va al procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, ai suoi valenti magistrati e a tutte le forze dell'ordine impegnate in una delle più grandi operazioni antimafia della storia. Oggi lo Stato ha vinto una grande battaglia, ma la guerra è ancora molto lunga».

