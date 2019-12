Forza Nuova Calabria: “Non presenteremo liste alle Regionali”

"Forza Nuova Calabria ha deciso, all'unanimità dei quadri dirigenti presenti durante la riunione regionale, di non presentare liste per le elezioni regionali.

Si impone ai militanti di non esprimere voto e si consiglia ai simpatizzanti la stessa scelta. Si prefigura per questa tornata (a meno che non esca fuori altro di interessante) tutto il "no sense" di una classe politica fallimentare che non avrebbe diritto di albergare, ancora, nelle dinamiche calabresi.

Ci troverete nelle piazze a marciare con le nostre bandiere e, a breve, ci saranno novitá (non elettorali) positive per il futuro della nostra azione politica che va man mano strutturandosi nella regione, coprendo così il vuoto culturale lasciato dalle "destre 2.0" che hanno ben poco da spartire con la nostra idea: sociale, nazionale e movimentista". Lo scrive in una nota Davide Pirillo, Coordinatore regionale di Forza Nuova Calabria.