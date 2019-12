Il 4 gennaio iniziano i saldi in Calabria

Partiranno il prossimo 4 gennaio e dureranno fino al 3 marzo i saldi invernali in Calabria. E' quanto prevede una delibera della Giunta regionale adottata in ottemperanza alla legge regionale 17/1999 contenente "Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa". Nel provvedimento, proposto dall'assessore allo Sviluppo economico e promozione delle attivita' produttive, Mariateresa Fragomeni, si specifica che i saldi invernali dureranno 60 giorni a decorrere dal 4 gennaio, primo giorno feriale antecedente l'Epifania 2020. Nella stessa delibera sono stati calendarizzati anche i prossimi saldi estivi, che in Calabria partiranno dal 4 luglio 2020 per un periodo fisso di svolgimento di 60 giorni.

Dettagli Creato Martedì, 17 Dicembre 2019 18:04