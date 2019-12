Regionali, Lega Rosarno: “Ritardo su scelta candidato presidente sta danneggiando coalizione”

"Il ritardo nella scelta del candidato presidente sta danneggiando fortemente la coalizione di centro destra avendo creato nel popolo della Lega e degli altri partiti un senso di sbandamento e di non comprensione di tali condotte. A pochi giorni dal deposito delle liste elettorali ancora non si conosce chi dovrà rappresentare la coalizione e quindi non consente nemmeno di poter definire le liste a sostegno. Questa grande indecisione rischia di compromettere l'esito della elezione e di allontanare ancor più i cittadini dalla politica. Tutti sperano che vi possa essere un candidato presentabile e che non abbia nulla a che vedere con la vecchia politica che ha distrutto la nostra regione. Così come è vivo il desiderio che si allontani e si ponga uno sbarramento al malaffare e che le liste siano finalmente del tutto "pulite" e non discutibili. Si tratta di passaggi fondamentali che rappresentano il vero cambiamento e che potranno dare un minimo di speranza al popolo calabrese che finora è stato fortemente vessato e danneggiato da una classe politica meno che mediocre.

"Tutti si attendono quel cambio di passo e quel voltar pagina più volte manifestato da Matteo Salvini e Cristian Invernizzi che, però, ancora non è stato concretamente realizzato. Certamente, vi sono problemi all'interno di Forza Italia, ma questo non può pregiudicare o creare incertezze ed insicurezze nella intera coalizione che aveva la vittoria ad un passo e che ora, con questi inspiegabili ritardi, rischia un vero autogol". Lo affermano in una nota i consiglieri comunali di Rosarno della Lega Giacomo Francesco Saccomanno, Giusy Zungri, Alex Gioffrè e Vincenzo Cusato.