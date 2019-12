Le mani della ‘ndrangheta sulle Regionali in Valle d’Aosta, si dimettono i consiglieri Borrello e Bianchi

L'ex assessore Stefano Borrello e il consigliere Luca Bianchi, indagati per scambio elettorale politico mafioso nell'ambito dell'inchiesta 'egomnia' sul condizionamento delle elezioni regionali del 2018 da parte della 'Ndrangheta, si sono dimessi anche da consigliere regionale. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Valle, Emily Rini, in apertura dei lavori dell'assemblea valdostana.

"Sono e resto sereno e certo di aver operato nel totale rispetto della legge avendo sempre improntato il mio vissuto ai valori di onesta' e legalita'. In coscienza mi ritengo estraneo alla commissione di ogni reato" ha detto in aula Stefano Borrello. "Ho troppa considerazione per l'Istituzione e la comunita' che ho avuto l'onore di rappresentare in questi anni e non posso accettare che la Valle d'Aosta possa soffrire di questa situazione, ribadendo la mia buona fede che spero di poter dimostrare davanti alle autorita' competenti, con il sentimento di non aver commesso alcun reato e respingendo ogni accusa" ha aggiunto Bianchi.