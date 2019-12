Regionali, Callipo: “Fermare la migrazione sanitaria”

"Basta viaggi della speranza, aiutiamo i nostri bravi medici". Dopo la lettera aperta dei direttori dei tre reparti di Cardiochirurgia della Calabria, il candidato alla Presidenza della Regione Pippo Callipo esprime sostegno alle eccellenze sanitarie esistenti nella regione e invita a lavorare per riconquistare la fiducia dei pazienti. "Non puo' lasciare indifferenti - afferma - la lettera aperta con cui i direttori dei tre reparti di Cardiochirurgia della Calabria hanno posto un problema molto serio prendendo spunto da un workshop organizzato nei giorni scorsi nel Crotonese a cui hanno partecipato solo relatori provenienti da un prestigioso Policlinico lombardo. Ovviamente non c'e' nulla di male, ma di certo non possiamo permetterci in alcun modo di incentivare ulteriormente la migrazione sanitaria con pazienti che vengono 'arruolati' per andare a curarsi al Nord. In Calabria abbiamo degli esempi di eccellenza che grazie all'impegno quotidiano di tanti bravi medici e operatori sanitari vanno avanti tra mille difficolta' ponendo un freno ai viaggi della speranza. Chi assolve a questa missione va sostenuto e incentivato, perche' la sanita' puo' risorgere solo grazie alle professionalita' che gia' abbiamo nella nostra regione. I conti disastrati e le gravi carenze delle strutture pubbliche sono certamente ostacoli difficilissimi da affrontare, ma il male piu' grave e' la sfiducia che i cittadini hanno maturato per i troppi casi di malasanita' avvenuti in questi anni".

"Quindi - conclude Callipo - dobbiamo ripartire dalla fiducia nei professionisti calabresi che coinvolgero', per la parte di responsabilita' della Regione, mettendo insieme le eccellenze della nostra terra per affrontare l'emergenza sanita' e restituire ai calabresi il diritto a curarsi nel posto in cui vivono".