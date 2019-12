Il mercato odierno sul mondo del gioco online e non

Un mondo interamente rivisto, che ha avuto la capacità di rinnovarsi adattandosi alle necessità di un contesto profondamente mutato. Il mercato del gioco d'azzardo è cambiato in modo radicale sulla scia di tante novità, soprattutto quelle che arrivano dal web.

Oggi la gran parte del gioco d'azzardo si muove su terreni multimediali, in sostanza è sempre ad internet che i giocatori si rivolgono per dare libero sfogo alla propria passione. In linea generale il mercato del gioco d'azzardo è esploso negli ultimi 15 anni secondo quanto riportato dall'agenzia di ricerche indipendente Eurispes.

Tra il 2008 ed il 2017 il giro d'affari riferito al gioco d'azzardo è più che raddoppiato: nel 2018 il comparto ha sfiorato i 20 miliardi di euro di indotto con tre italiani su dieci che hanno preso parte ad incrementare questo mercato.

Il panorama dell'online

Ed il panorama attuale del gioco d'azzardo è caratterizzato da una forte matrice multimediale. Sempre con riferimento al 2018 una delle voci più in crescita è rappresentata dal gioco online: si parla soprattutto di casinò online, poker cash, scommesse.

In generale la spesa per il gioco online si è attestata a 850 milioni (il 4,4% del totale) per un benefico diretto all'erario di 168 milioni. Ancora poco ovviamente, una piccola fetta del totale ma in crescita costante; il che lascia pensare che entro qualche anno se non il soprasso quantomeno un accostamento del gioco online a quello fisico potrà esserci.

Ciò che rende così ammiccante il gioco online è la semplicità di gioco, la possibilità di usufruirne ovunque ed in qualsiasi momento, la grande offerta di cui si può usufruire, e l'alta percentuale di payout (ritorno in vincita) molto più elevata rispetto al gioco fisico tradizionale.

I rischi del gioco online

In questo nuovo mercato, l'impostazione odierna del gioco d'azzardo, trovano terreno fertile anche rischi. Spesso in passato si assisteva alla comparsa di piattaforme non regolamentate che mettevano in pericolo i soldi dei giocatori: oggi il settore è stato normato ed offre maggiori garanzie soprattutto per quello che riguarda la possibilità di giocare su siti che siano garantiti dall'Aams.

Si parla quindi dei Monopoli di Stato, con la possibilità di vagliare tra tutti i casinò online sicuri, quindi quelli che espongono il logo Aams e relativa licenza. Basta questo per fornire garanzie al giocatore la certezza di essere su un sito a norma e quindi sicuro. E grazie a questa impostazione, oggi il giocatore può avere maggiori garanzie dal gioco in rete rispetto all'approccio tradizionale fisico.