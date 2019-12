Precari sanità, Oliverio: "Approvata proroga fino al 31 dicembre, ora scorrimento graduatorie"

"Approvato emendamento alla Legge di Stabilità in direzione della soluzione del problema del precariato nella sanità. Sono state accolte le indicazioni che ho avanzato più volte, nelle settimane scorse al Ministro Speranza, per la soluzione del problema dei precari allargando le maglie della legge Madia e prorogando la scadenza del possesso dei requisiti per la stabilizzazione dei lavoratori. Ora è necessario consentire anche lo scorrimento delle graduatorie per procedere alle assunzioni del personale medico e sanitario". Lo scrive in una nota Mario Oliverio, Presidente della Giunta regionale.

