Clonano sito e mettono in vendita attrezzi fantasma, denunciato 60enne residente in Calabria

Sito web di imprenditore clonato, in tre scoperti e denunciati dai carabinieri. I tre, attraverso il sito fake che avevano realizzato avevano posto in vendita attrezzi edili di qualita', usati ma proposti a prezzo eccezionale. Molti, allettati dall'offerta, hanno provato ad acquistare versando, attraverso bonifico, somme di denaro ma di fatto non ricevendo mai nulla di quanto ordinato. In poco tempo i carabinieri di Poppi (Arezzo) hanno identificato tre persone, un 60enne residente in Calabria, gia' noto alle forze dell'ordine, una 25enne romena ma residente in Calabria, e un 20enne di Grosseto, a cui di fatto e' stato possibile attribuire la carta di credito utilizzata per l'invio del denaro da parte dei truffati. Per i tre e' scattata la denuncia per frode informatica, accesso abusivo ad un sistema informatico e indebito utilizzo di carte di credito. Piu' di 12mila euro le somme riscosse.

Dettagli Creato Mercoledì, 11 Dicembre 2019 18:52