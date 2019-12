Una lettera aperta è stata indirizzata e inviata al Segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, al Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, al Candidato Pippo Callipo e al Coordinatore del Centrosinistra Luigi Incarnato, da parte del Segretario Regionale dei Giovani Democratici Calabria Mario Valente, dal dirigente nazionale dei GD Anna Pittelli, e dai dirigenti GD di Reggio Calabria, Crotone, e Cosenza rispettivamente Gino Pratesi, Giovanni Oliverio e Michele Rizzuti.

I Gd scrivono nella missiva: "Non deludeteci, abbiate coraggio, agiamo tutti perché non venga ammazzata la speranza del nostro futuro".

Ecco il testo dell'appello ai leader del centrosinistra.

"Fermiamoci tutti! Non possiamo dividerci e consegnare la Calabria alla destra che ha segnato le esperienze fallimentari del regionalismo del passato. Occorre, invece, uno sforzo di tutte le forze civiche, democratiche e progressiste per costruire un'alleanza elettorale competitiva e capace di governare bene la nostra terra. L'appello fatto nei giorni scorsi da Mario Oliverio all'unità di tutte le forze democratiche, impegnate a contrastare una deriva populista e sovranista va accolto senza se e senza ma. Non è troppo tardi. È ancora attuale il tempo per poter accogliere la disponibilità manifestata da Mario Oliverio per pervenire ad un candidato alla Presidenza della Giunta Regionale alle prossime elezioni del 26 Gennaio, che sappia interpretare una diffusa domanda di unità e di effettivo rinnovamento. Dall'Europa arrivano segnali inconfutabili: sono ormai tanti i giovani a cui viene affidata la premiership del loro paese. Mettiamoci tutti alla prova e contribuiamo a vincere la sfida per dare nuove prospettive di vita e di lavoro alle giovani generazioni calabresi. Basta nell'insistere in laceranti divisioni. C'è ancora tempo per costruire l'unità delle forze progressiste. È dovere etico, di ognuno di noi, non fare disperdere il potenziale di un patrimonio culturale e politico che anima tanti giovani, uomini e donne, del civismo calabrese e delle forze sinceramente democratiche, in una battaglia elettorale che dovrà sancire la valorizzazione della Calabria migliore. Non deludeteci, abbiate coraggio, agiamo tutti perché non venga ammazzata la speranza del nostro futuro".