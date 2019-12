I segretari Pd ‘commissariati’ sfidano Zingaretti: “Non abbiamo padroni, faremo ricorso”

"Si commissaria la federazione di Crotone perche' questa non ha padroni". Lo ha detto il segretario provinciale del Pd di Crotone Gino Murgi, commentando la decisione del segretario nazionale Nicola Zingaretti di commissariare le federazioni di Crotone e Cosenza. Murgi ha tenuto una conferenza stampa insieme a Luigi Guglielmelli, segretario della Federazione cosentina, entrambi favorevoli alla ricandidatura del governatore uscente Mario Oliverio alle prossime regionali. "Sino un uomo libero - ha detto Murgi - che ha dato lustro al partito, che in 24 anni di attivita' amministrativa non ha mai ricevuto un provvedimento, un uomo che non ha mai abbassato la testa davanti a nessuno, nemmeno davanti a mio padre, figuriamoci se lo faccio davanti a Stefano Graziano (commissario regionale del partito, ndr). Oppure davanti a chi ha fatto cambiare la serratura della sede del partito". La conferenza stampa, in effetti, era in programma nella sede del Pd che pero' e' stata trovata chiusa, rendendo impossibile l'accesso, come e' stato reso noto ai giornalisti.

I due ormai ex segretari hanno annunciato il ricorso sia alla giustizia ordinaria che alla commissione garanzia, perche' "intanto si e' creato un precedente che puo' essere paragonato all'epoca staliniana - ha detto Luigi Guglielmelli - e poi perche' non e' stato rispettato lo statuto del partito, che prevede le primarie per la scelta di un candidato alla Regione, cosi' come avevamo chiesto io e Gino".