Regionali, Mulè (FI): “Centrodestra unito su candidato governatore della Calabria scelto da Forza Italia”

"Sulle regionali in Calabria il centrodestra ha trovato l'unita' sul profilo del candidato che sara' espressione di Forza Italia. Quanto ai veti ricordo che ci furono perplessita' in passato anche per Vito Bardi in Basilicata, che poi pero' e' stato candidato ed ha vinto le elezioni, cosi' come per Danilo Toma in Molise, entrambi di Forza Italia. Io credo comunque, e il centrodestra e Forza Italia lo sanno per esperienza sulla propria pelle, che c'e' solo un modo per perdere ed e' quello di dividersi, quando ci si divide si perde". Lo ha detto Giorgio Mule', deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, intervenendo a Tagada' su La7.

